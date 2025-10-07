2004年にアサヒビール社内独立支援制度を使って独立起業し、ラウンダー事業を手掛けるmitorizはいまや売上50億円に。ファウンダーの木名瀬博さんは「『面倒なこと』を事業にしようとは普通は考えない。振り返るとそこにブルーオーシャンがあった」という――。（第2回／全3回）※本稿は、木名瀬博『「当たり前」を極める人だけがビジネスチャンスをつかむ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。■「面倒くささ」にビジ