ビール業界にとって書き入れ時の年末商戦が、異例の事態だ。アサヒグループへのサイバー攻撃によるシステム障害でアサヒビール商品の出荷が停滞している余波から、他の大手3社に想定を上回る注文が殺到。歳暮の定番品目であるビールギフトにもしわ寄せが及んでいる。キリンビールは11月19日、歳暮ギフトを全面的に販売停止することを発表した。同社では注文が急増している定番商品の安定供給を最優先に、当初予定していたギフトの