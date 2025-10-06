（東京中央社）李逸洋（りいつよう）駐日代表（大使に相当）は6日、高市早苗前経済安全保障担当相が自民党の総裁に就任したことに関し、「台日関係はますます良好になるだろう」と述べた。東京都の紀伊国屋書店新宿本店で「台湾本フェア」の開幕式が行われ、出席した李氏や日本の超党派議員連盟「日華議員懇談会」（日華懇）の会長を務める古屋圭司衆院議員が台湾メディアの取材に応じた。李氏は、高市氏はこれまで台湾に非常に友