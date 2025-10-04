“渋滞がラクになる”便利な機能を搭載！2025年8月5日、トヨタは「シエンタ」の一部改良モデルを発売しました。シエンタは、2003年に初代モデルが登場したコンパクトミニバンです。一部改良の「新シエンタ」どこが変わった!?【画像】超カッコいい！ これが「最新型シエンタ」です！（30枚以上）扱いやすいサイズと3列シートの実用性を両立させたパッケージが特徴で、登場以来、ファミリー層をはじめとした幅広い世代に支持さ