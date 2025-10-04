後継者不在は中小企業の最大の課題とされます。しかし、本当に問題なのは企業数の過剰と経営資源の分散です。複数の小規模企業が単独で存続するよりも、統合によって効率化を進め、デジタル投資に踏み出すほうが、生産性も競争力も高まります。本記事では、多くの事業承継やM&Aをサポートしてきた、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 「廃業」の本当の意味と中小企業の未来「廃業」という言葉には、事業の失敗や雇