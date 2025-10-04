第２７回中国アイスクリーム・冷凍食品産業博覧会でエチオピアの業者と商談を行う出展者。（９月２４日撮影、天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津10月4日】中国のアイスクリームはこの数十年で、牛乳や果物、穀物などを主な原料とした冷たい飲み物から、品種が豊富で、イノベーションが活発で、多彩な原料を用いるおやつへと発展した。中国の市場調査会社、艾媒諮詢（iiメディアリサーチ）のデータによると、中国のアイスク