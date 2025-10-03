ダラットはベトナム中南部にある標高1,500mの高原都市です。フランス植民地時代の建築物が残る街並みや自然豊かな景観が魅力で、「花の街」として知られています。年間を通して平気気温が18℃〜23℃と比較的涼しく、避暑地として観光客に人気です。見どころは、街の中心にあるスアンフーン湖やフラワーガーデン、ベトナムで一番美しい駅といわれるダラット駅、ダラット市場とナイトマーケットなど。日本からダラット・リエンクオン