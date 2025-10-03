“金木犀”の名に偽りなし！ フラワリーという表現が似合う個性的な香りが特徴の「金麦〈帰り道の金木犀〉」。フードアナリスト・中山秀明さんが、定番の「金麦」と比較しながら、その個性や食事との相性を解き明かします。 金麦〈帰り道の金木犀〉アルコール成分：5％原材料：発泡酒（国内製造）（麦芽、ホップ、糖類）、スピリッツ（小麦） アロマホップを使用し、上面発酵酵母を用いて醸造することで、甘く爽やかな香