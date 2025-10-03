宮内庁は３日、皇居内の書陵部庁舎で、９月６日に行われた秋篠宮家の長男悠仁さまの成年式を、皇室の戸籍に当たる「皇統譜」に登録する作業を行った。皇統譜は天皇や皇族の出生や成年式、結婚などを記録するもので、同庁職員が悠仁さまの欄に「成年式ヲ行フ」などと記し、西村泰彦長官が署名した。