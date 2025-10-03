日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

宮城で4人がクマに襲われ70代女性が心肺停止 別の女性1人が行方不明

  • 宮城県内の山の中でキノコ採りをしていた4人がクマに襲われた
  • 1人が心肺停止の状態、1人が行方不明となっている
  • 残り2人は救助され、ケガはないとのこと
