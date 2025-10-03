ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 宮城で4人がクマに襲われ70代女性が心肺停止 別の女性1人が行方不明 クマ（動物） 宮城県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 宮城で4人がクマに襲われ70代女性が心肺停止 別の女性1人が行方不明 2025年10月3日 19時23分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 宮城県内の山の中でキノコ採りをしていた4人がクマに襲われた 1人が心肺停止の状態、1人が行方不明となっている 残り2人は救助され、ケガはないとのこと 記事を読む おすすめ記事 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分