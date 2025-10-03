ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 信子、小林幸子にタメ口連発か「未来のフワちゃん」と視聴者ヒヤヒヤ お笑い芸人 小林幸子 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 信子、小林幸子にタメ口連発か「未来のフワちゃん」と視聴者ヒヤヒヤ 2025年10月3日 15時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 「上田と女が吠える夜」に出演した信子についてFLASHが報じた 共演者の小林幸子が披露した話に笑った後、小林に対してタメ口を連発 放送後のXで「未来のフワちゃん、ぱーてぃーちゃん信子」など困惑する声が 記事を読む おすすめ記事 千原せいじは日本仏教会に「不適切行動」暴露され…謝罪模索も最悪タイミングの辞任で炎上終わらず 2025年10月3日 11時45分 貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表 2025年10月3日 12時4分 ナイナイ岡村隆史が不快感「すごい嫌い」女性テレビコメンテーターの振るまい「間違ってんねん」 2025年10月3日 12時47分 ドイツが3万7000人を入国拒否 イタリアやポーランドも…EU加盟国が移民対策で国境管理を強化へ 2025年10月3日 22時54分 わいせつライブ配信のための部屋を「妻の出産のため」と偽って借りた28歳男を逮捕 約1億8000万円荒稼ぎか 2025年10月3日 22時26分