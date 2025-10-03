『上田と女が吠える夜』で小林幸子にタメ口連発の“人気芸人”に「未来のフワちゃん」と視聴者ヒヤヒヤ

10月1日、トークバラエティ番組『上田と女が吠える夜』（日本テレビ系）が放送された。出演者によるさまざまなエピソードトークが繰り広げられたが、「人気芸人」の言動に困惑する視聴者が……。

この日は、「秋の愚痴祭り＆お金の使い方がうまい女、下手な女」と題した2時間スペシャルだった。話題にあがったのは、「愚痴祭り」に出演したお笑いトリオ「ぱーてぃーちゃん」の信子だ。

「信子さんのほか、小林幸子さん、いとうあさこさん、大久保佳代子さん、ファーストサマーウイカさんらが出演しました。小林さんが、現場入りした際にやたらとスタッフから足元に注意するよう促されるエピソードを披露し、『そんなに年、取ってるかな?』とぼやきました。すると、信子さんが『たしかに70オーバーは心配だけど』とツッコミを入れたのです。

また、小林さんが電話でオレオレ詐欺を撃退した話を披露すると、信子さんは大爆笑。続けて、信子さんが話す番になったところ、小林さんに向かって『うーん、楽しかった。おもろくね?』と言い放ったのです」（芸能記者）

大御所歌手である小林に対して“タメ口”を連発する信子に対し、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也が「大先輩に対して失礼だっつーの」と冗談まじりにツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。しかし、放送後のXでは

《信子の小林幸子さんに対しての口の利き方失礼すぎるだろ》

《ぱーてぃーちゃん信子 ポジション的にフワと一緒なのか?》

《未来のフワちゃん、ぱーてぃーちゃん信子》

など、困惑する声が聞かれた。信子の言動から、フワちゃんが想起されたようだ。

「信子さんはハイテンションなキャラクターで、大御所や先輩タレントに対しても物おじせず話す場面が多く見られます。2023年12月の『帰れマンデー見っけ隊!!』（テレビ朝日系）では、トリオのメンバーである、すがちゃん最高No.1さんが、信子さんが喫煙所でモト冬樹さんに会った際、いきなり『私、人見知りなんだけど、どうしたらいいと思う?』とタメ口で話しかけたことを明かしていました。フワちゃんも、目上の人に対してタメ口で接し、終始テンションが高い言動でおなじみだったので、信子さんが重ね合わせられたようです」（前出・芸能記者）

フワちゃんは2024年8月、お笑い芸人のやす子に対するSNSでの不適切投稿が批判を集め、芸能活動を休止している。表舞台から消えたフワちゃんに代わるかのように、露出を高める信子だが……。

「もともとフワちゃんの言動は『失礼』ととらえる視聴者が多く、やす子さんとの騒動では、これまでの積み重ねが爆発する形で炎上しました。もともと芸能界では、篠原ともえさんやローラさんなど、先輩相手でもタメ口の“天然”ポジションは存在していたのですが、フワちゃんの件以降、こうした立ち位置のタレントには厳しい目が向けられがちです。今回の、小林さんに対する信子さんの言葉遣いにヒヤヒヤする人も同様です。

ただし信子さんの場合、基本的には敬語で話しつつ、ポイントを押さえてタメ口を織りまぜるため、SNSでは『フワちゃんは苦手だけど、信子は好き』という好意的な声もあがっています」（同前）

ノリがいい“パリピお笑いトリオ”のメンバーとしてブレイクした信子。フワちゃんの空席を埋める存在になるのか。