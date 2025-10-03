古くから日本の一流が集まる街、銀座。高級な街の印象とは裏腹に、実はディープにハシゴを楽しめる地でもあると、呉服店「銀座もとじ」の泉二（もとじ）啓太さんが教えてくれた。ナビゲートするのは……「銀座もとじ」代表取締役社長・泉二啓太さん1984年生まれ。ロンドンの大学でファッションを学んだのち、父が1979年に銀座に創業した呉服店「銀座もとじ」に入社。2022年、代表に就任。商品開発に携わるほか着物の文化を広く発信