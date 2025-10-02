サンリオの人気キャラクター「クロミ」のデビュー20周年を記念したテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が、10月9日（木）から東京ほか全国各地で順次開催される。関西では大阪で11月20日（木）よりオープンする。期間限定。クロミ20周年をお祝いしたテーマカフェが開催決定！11月20日〜 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661943今回は”憧れのギャルモデル”をコンセプトに、Y2K（2000年代のカルチャーやファ