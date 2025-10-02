中国・陝西省延安市の焼肉店で「二重価格」が設定されていたとして物議を醸している。中国メディアの南方都市報などが27日に報じた。記事によると、先日、あるネットユーザーがSNSに動画を投稿し、市内の「浪子焼肉店」が客の言葉のなまりによって異なるメニューを使っていると告発した。同ユーザーによると、地元客用のメニューには安い値段が、いわゆる「よそ者」用のメニューには高い値段が記されていた。ヒツジのモツは10元（