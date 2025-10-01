かつて運動機能の低下は、筋肉量減少などが原因で認知機能とは無関係だと思われてきた。だが近年の研究で「歩行と認知機能」には深いつながりがあることが明らかになっている。“脳に異変”が現れると、どのような「歩き方」になるのか――。■約3倍も認知機能が低下しやすい歩き方脳の高度な機能というと、思考力や記憶力、計算力などを思い浮かべる。しかし意外にも、体を動かすことも、脳内のさまざまな場所を使う知的な活動と