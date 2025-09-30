２０１５年の核合意で停止されていた対イラン国連制裁が復活した。イランが約束を守らなかった以上、やむを得ないが、核合意は事実上崩壊し、核問題を外交的に解決する機会は一層遠のいた。核不拡散体制が揺らぎ、中東の危機が深まる事態を深く憂慮する。イランと、米英仏独露中の６か国は１５年に、イランの核開発を制限する見返りに対イラン制裁を解除する政府間合意を結んだ。だが今回、英仏独は「イランが核合意の義務を