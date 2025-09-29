2025年9月23日、イタリア・ローマの港湾都市、チヴィタヴェッキアにあるミケランジェロ要塞にて、メルセデス・マイバッハ Sクラスをベースとした世界で50台の限定車「メルセデス・マイバッハ V12エディション」が発表された。【画像】世界50台のみ！クラフトマンシップの粋を集めた「メルセデス・マイバッハ V12エディション」の凝ったディテール（写真31点）発表会の冒頭、メルセデス・ベンツ・グループAG メルセデス・マイバッハ