天海祐希（58）が主演を務めるテレビ朝日系の人気ドラマシリーズ「緊急取調室」が10月16日にスタートする。【もっと読む】沢口靖子が刑事役の「月9」、三谷幸喜は巻き返しへ…起死回生を狙うフジテレビ“ドラマ戦略”の行方天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取り調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班（通称キントリ）」のメンバーと共に、数々の凶悪犯と一進一退の心理戦を繰り