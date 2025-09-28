ヒーニーは約1か月ぶりメジャー登板【MLB】ドジャース 5ー3 マリナーズ（日本時間28日・シアトル）エンゼルスなどで活躍したアンドリュー・ヒーニー投手は27日（日本時間28日）、ドジャースデビューを果たした。約1か月ぶりのメジャー登板は2回2奪三振1四球、4安打3失点。試合後のロッカーは片付けられ「残酷だわ」「泣ける」とコメントが寄せられる。ヒーにーはエンゼルス時代に大谷翔平投手とプレー。8月末にパイレーツを退