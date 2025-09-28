話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。北海道じゃがいも、とうもろこし、牛、羊、カニ、ウニ……今回は食材の宝庫・北海道です。が、逆に食材が多すぎてアレも入れたい、コレも使いたいとアイデアが溢れてきます。最終的にハスカップと羊を使った食欲の湧く一杯に仕上げました！ハス