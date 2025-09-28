話題となる新商品の開発をやってみようということで、人気飲食店を何店舗も手がけるさとうこうじさんとタッグを組んで、全国47都道府県の名産・特産品を使った丼の開発に乗り出すことに。北海道じゃがいも、とうもろこし、牛、羊、カニ、ウニ……今回は食材の宝庫・北海道です。が、逆に食材が多すぎてアレも入れたい、コレも使いたいとアイデアが溢れてきます。最終的にハスカップと羊を使った食欲の湧く一杯に仕上げました！

ハスカップの酸味、カレーの風味が食欲をそそって仕方ありません！

「完成度、今までで一番高いです。このまま道の駅とかで出してもらって大丈夫です！」。都道府県の名産を使った丼を考案する本連載。毎回、即採用してもらえる味わいだと胸を張れます。しかし今回は、中でも自慢の逸品が出来上がりました。

スイカズラ科の植物で青紫色をした果実・ハスカップ。強い酸味が特徴で、北海道の特産品です。これを混ぜ込んだご飯を炊きます。そこにジンギスカンのタレとカレー粉で炒め煮にしたラムをどどんと乗せれば出来上がり。ジンギスカンのタレは市販のものでも代用できるし、肉も鹿、豚、牛となんでもOKで、かなり簡単。紫色のご飯は酸味に溢れ、カレー風味のラムと共に食欲をそそり、食べ飽きすることなく、あっという間に完食必至。ラムだけならビールや赤ワインとも好相性です。ぜひ一度試してみてください。

さとうこうじさん

「ジンギスカレー＆ハスカップライス丼」レシピ

ラムに使うソースはジンギスカンのタレで代用可。旨みが強いので、仕上げに唐辛子を振っても美味

材料（1〜2人前）

●ラム・・・160g

●パクチー・・・適量

A（ソースの材料）

●りんご・・・1／2個

●玉ねぎ・・・100g

●にんにく・・・2片

●生姜・・・1片（すべてすりおろす）

●酒・・・大さじ5

●酢・・・大さじ1

●醤油・・・大さじ3

●はちみつ・・・大さじ2

●カレー粉・・・小さじ2

B（ハスカップライス）

●米・・・300g

●ハスカップ・・・60g

●水・・・260ml

●クミン・・・2g

●カルダモン・・・2粒

●クローブ・・・6粒

●生姜・・・8g

●にんにく・・・7g

●米油・・・10g

作り方

☆ハスカップライスを炊く

1．米を研ぐ。

2．1とそれ以外の食材をすべて炊飯器に入れて炊く。

☆ジンギスカレーを作る

1．Aをボウルに入れよく混ぜる。

2．ラムをひと口大に切る。油を熱したフライパンで軽く焼く。

3．2に1を加えてラムに火が通るまで加熱する。

4．器にハスカップライスをよそい、3をかける。好みでパクチーを添える。

レシピ／さとうこうじ

ポルトガル料理『クリスチアノ』、もんじゃ＆惣菜『もんじゃさとう』など、幅広くおいしいを提供する。

※全国の自治体や商工会、あるいは個人店の皆様へ。我が町の名産品・特産品を丼にしてくれといった要望があれば、ぜひ連絡をください。このページでレシピにして発表させていただきます

