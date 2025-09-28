【無印良品】季節のコーヒー「秋ブレンド」出てました -- 人気コーヒー系YouTuberでメグさんとして親しまれるMetel珈琲のメグさんが、新登場した無印良品の季節限定「秋ブレンド」ドリップパックについて語った。動画冒頭、「秋といえばそろそろ出るかなと思って無印良品さん覗いてみましたら、やっぱり出ていました」と、発売情報をキャッチした背景を紹介。すでに個包装タイプがほぼ売り切れの人気ぶり