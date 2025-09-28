装備十分の最安モデルに反響集まる2025年9月から、スズキが展開するミニバン「ランディ」の一部仕様変更モデルが出荷されています。今回の改良では、安全性能を中心に機能が強化され、さらに外装や内装の見直しも行われ、その仕様にネット上では多くの反響が集まっています。スズキの進化した“8人乗り”ミニバン、最安モデルの気になる仕様とは？【画像】超いいじゃん！ これが“一番安い”スズキ新「“3列8人乗り”ミニバン