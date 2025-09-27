私（タカベナミ、40代）は小6の娘（サナ）と小3の息子（ハヤト）の母。子どもたちは2人ともアレルギーがあり、月に一度小児科へ通っています。子どもたちが赤ちゃんの頃からお世話になっている小児科で、私にとっては安心して通える場所です。私はアレルギーの薬と娘の風邪薬をもらうために、子どもたちを連れて小児科へ行きました。しかし私は初めて見かける受付の女性の対応に怒りを覚えることになったのです。クレームを入れる