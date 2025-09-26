神奈川県川崎市の住宅で91歳の夫の首を絞め殺害した疑いで86歳の妻が逮捕された。吉原陽子容疑者は25日、自宅で夫である清さんの首をネクタイで絞め、殺害した疑いがもたれている。帰宅した長女が、ベッドの上で息をしていない清さんを発見し、通報したという。容疑者は調べに対し、「介護に疲れ首を絞めた」と容疑を認めている。