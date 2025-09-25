玩具シリーズ「シルバニアファミリー」は、10月4日（土）から、ブラインドボックスのおもちゃ「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション −ゆめいろマーメイド−」を、「ローソン」で先行販売する。【写真】ラインナップは全6種類！かわいいラッコやハスキーなど展開■海を思わせる淡いカラー今回発売される「シルバニアファミリー 赤ちゃん家具コレクション −ゆめいろマーメイド−」は、マーメイドがテーマのオリジ