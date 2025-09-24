ヴィッセル神戸は24日、クラブ創設30周年を記念し、同じく創刊30周年を迎えた女性誌『ar』のコラボムック本を発売することが決定したと発表した。全国の書店で11月18日から販売。本日24日の18時からネット書店での予約も開始している。コラボムック本にはDF酒井高徳、MF汰木康也、MF鍬先祐弥、MF井出遥也、FW宮代大聖が登場。オフの日をテーマに、リラックスしたゆるコーデ、おめかししたお出かけコーデの2パターンで撮影さ