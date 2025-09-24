「何してんねん笑」「カッコよすぎ」「どこのモデルさん?」神戸5選手が女性誌に登場!
ヴィッセル神戸は24日、クラブ創設30周年を記念し、同じく創刊30周年を迎えた女性誌『ar』のコラボムック本を発売することが決定したと発表した。
全国の書店で11月18日から販売。本日24日の18時からネット書店での予約も開始している。
コラボムック本にはDF酒井高徳、MF汰木康也、MF鍬先祐弥、MF井出遥也、FW宮代大聖が登場。オフの日をテーマに、リラックスしたゆるコーデ、おめかししたお出かけコーデの2パターンで撮影されている。クラブは公式サイトで「これまでに見たことのない彼らの表情をお届けします」とPRした。
発売に先駆けて5選手の写真が公開され、「なんだこの男前だらけのサッカーチーム」「ビジュよ」「何してんねん笑」「みんなカッコよすぎるて」「イケメンパラダイス」「最高」「どこに所属しているモデルさん達でしょうか」「予約しました」と大きな反響を呼んだ。
11月18日(火)に#ヴィッセル神戸 とarがコラボしたビジュアルブックが発売❤️⚽️
ご予約はこちらからhttps://t.co/pfToALApD3#井出遥也 選手、#鍬先祐弥 選手、#酒井高徳 選手、#宮代大聖 選手、#汰木康也 選手 が登場✨
