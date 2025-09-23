【漫画】本編を読む【怖い場面あり、苦手な人は閲覧注意！】『禍話 SNSで伝播する令和怪談』（かぁなっき：原作、大家：漫画/KADOKAWA）は、SNS発の人気怪談ラジオ「禍話」を原作とした、初のコミカライズ作品だ。物語の舞台はごく日常的な風景なのに、どこかおかしい。静かに「それ」が侵食してくる不穏な空気。ページをめくるごとに高まる違和感と、説明しきれない恐怖が広がり、最後にはすべての謎が解かれないまま、ぽつりと