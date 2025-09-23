「家を売るなら、一括査定サイトで一番高い金額を出してくれた不動産会社に頼めばいい」多くの人が信じがちなこの”常識”、実は大きな落とし穴かもしれません。 不動産の価格は、株価のように決まった値段があるわけではなく、市況や売り出しのタイミング、戦略によって大きく変動します。表面的な査定額だけで判断すると、時間もお金も損をしてしまう可能性があります。 では、後悔しない売却のために、私たちは「査定」と