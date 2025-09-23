菓子小売専門店チェーンの「おかしのまちおか」を運営する株式会社みのやが、上場後初の決算発表を行い、概ね予想通りでの実績となった。首都圏在住の方々は、あの商店街の隅っこにある小さな菓子ディスカウントショップの「まちおか」が上場企業なの？と思われるかもしれないが、実は200店舗以上を展開するチェーン企業であり、売上高240億円、経常利益7.6億円の東証スタンダード市場の銘柄なのである。今ではすっかり見かけな