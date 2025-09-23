「書泉と、10冊」「芳林堂書店と、10冊」の復刊企画でお馴染みの(株)書泉から、新たな復刊企画「Re文庫」スタート！記念すべき第1弾は『Aクラス麻雀』（双葉社）を復刊。予約は9月19日（金）から開始!!