麻雀のプロリーグ「Mリーグ」に参戦中のTEAM RAIDEN／雷電メンバーで知られる黒沢咲（日本プロ麻雀連盟）が20日にエックスを更新し、実妹が料理の手ほどきをしている姿を公開。「妹さんもお姉さんに負けない位 美人さんなのですね…」「登場人物みんな美人」といった声が寄せられている。【写真】登場人物みな美しい！雷電・黒沢咲の実妹と手塚紗掬の2ショット黒沢は「サキクさん、ハマグリのお吸い物を（私の妹に）習うの巻