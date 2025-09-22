毎月、各特集の取材に明け暮れる「おとなの週末」ライターたち。その日常をご紹介します！今回は、菜々山いく子編。9月号（8月発売）の取材を行っていた7月。若い頃は銀座や六本木なんかで遊び回っていたけれど、今じゃ大塚から動かざること山の如し。でもいいの。安くて旨い店がたくさんあるんだから。私の行きつけを紹介します。豊島区・大塚界隈で今日も飲んでます×日：前号を無事校了。今日は次号のリサーチもない。ってこと