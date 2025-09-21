　囲み取材で今の心境を語る林家ペー（右）とパー子＝２１日、浅草演芸ホール（撮影・伊藤笙子）デイリースポーツ

林家ぺー、自宅火災の原因はコードが「漏電というかショートした」と説明

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 林家ペーが21日の寄席出演後、妻のパー子と報道陣の取材に対応した
  • 自宅の火災の原因について20日の合同捜査で話を聞いたとして詳細を報告
  • 仏壇の隣にあったソケットのコードが「漏電というかショートした」と語った
記事を読む

おすすめ記事

  • 朝乃山（左）がはたき込みで風賢央を破る（カメラ・今西　淳）
    十両復帰の朝乃山、白星先行も反省「相撲内容は最悪」 2025年9月16日 16時34分
  • ドラマ『フェイクマミー』追加キャスト陣
    『フェイクマミー』主演・波瑠演じる薫の母親役に筒井真理子、小学校校長役に利重剛が決定！　他5名の注目キャストも解禁 2025年9月19日 7時0分
  • 「猛暑日と酷暑日、どっちが暑いかわかんない」落語家・春風亭一蔵が気象庁に苦言？
    「猛暑日と酷暑日、どっちが暑いかわかんない」落語家・春風亭一蔵が気象庁に苦言？ 2025年9月19日 13時34分
  • 『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー
    恐怖のピエロ“ペニーワイズ”誕生の秘密。　ドラマシリーズ「IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー」U-NEXTで独占配信［ホラー通信］ 2025年9月19日 23時0分
  • 伯桜鵬（手前）に押し出された若隆景
    【秋場所】若隆景に大関取りの重圧？　粂川審判長「勝たなきゃいけない思いが強すぎた」 2025年9月15日 6時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 四肢欠損の女性が知った衝撃事実
    2. 2. 壇蜜「アレの最中で寝た」告白
    3. 3. 夫に托卵がバレた女性の末路
    4. 4. 【世界陸上】3走・桐生祥秀　大粒の涙「僕の責任」スパイク変更、右足けいれん明かす、リレー侍6位
    5. 5. 男女お笑いコンビ 交際0日で結婚
    6. 6. 林家ぺー、火災の原因は「漏電」
    7. 7. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
    8. 8. 汗だくで料理すんな 店員に苦情
    9. 9. 有吉弘行 飲食店の無礼に落胆
    10. 10. 「小池、辞めろっ」怒号飛び交う
    1. 11. 結婚指輪 選手本人のもとに到着
    2. 12. 足に出る 糖尿病の危険なサイン
    3. 13. 松岡昌宏 国分問題の発言が波紋
    4. 14. エレガント人生・中込悠＆山井祥子、結婚発表　夫婦コンビに「私たちならではの結婚」
    5. 15. リレー日本6位 桐生「僕の責任」
    6. 16. 「卒業」織田裕二も大会9日間完走　“最後の世界陸上”名言締め「選手の数だけ人間ドラマがある」次回は「ビール片手に…」【ラストメッセージ全文】
    7. 17. 山口智子 夫との関係性を語る
    8. 18. 「ポスト石破」ダークホース浮上
    9. 19. 「中居氏より復帰無理」拒否反応
    10. 20. 競歩選手の指輪 日本選手も捜索
    1. 1. 「小池、辞めろっ」怒号飛び交う
    2. 2. ドンファン元妻へ 遺産6.5億円か
    3. 3. 天皇陛下 極秘デートの食事内容
    4. 4. 母は子ども部屋おばさん 娘苦戦
    5. 5. 福島原発事故 5年越しの重大事実
    6. 6. 田端氏を書類送検 侮辱罪の疑い
    7. 7. 国勢調査員の80歳男性が死亡
    8. 8. 小学校講師が逮捕 大麻所持か
    9. 9. 全裸や排泄も 鎌倉の住民が困惑
    10. 10. アユ釣りにきた男性が流され死亡
    1. 11. 時間ない ヒロミが愛車を整理へ
    2. 12. 取材中 行方不明の男性が現れる
    3. 13. ノア・ライルズが板垣恵介さんと対面「日本語が喋れないけどすごく感謝してる」似顔絵プレゼントに謝意【世界陸上】
    4. 14. 線路内で探し物 列車衝突し死亡
    5. 15. おとりドローン 露の狙いは?
    6. 16. 後輩語る バイトでの参政神谷氏
    7. 17. 新閣僚にAI生成した架空の人物
    8. 18. 東京23区 家賃上昇率が高い訳
    9. 19. なぜ「日産潰れる」コメが 分析
    10. 20. 【 林家ペー 】19日午後の自宅火災についてXで謝罪「予想だにしない大事故を起こし」「真に申し訳ございませんでした」
    1. 1. 夫に托卵がバレた女性の末路
    2. 2. 汗だくで料理すんな 店員に苦情
    3. 3. 逮捕の変態教員 以前から奇行
    4. 4. MENSAに入会「高IQ集団」の実態
    5. 5. 紀子さま文書 禍根を残す可能性
    6. 6. 年金月15万の男性 生活苦に悲鳴
    7. 7. 夜中のトイレで「恐怖の視線」
    8. 8. 突如筋肉美を披露した上司の悲劇
    9. 9. 「地球最悪の植物」日本で大増殖
    10. 10. 高市氏 会見終了後に怒り形相
    1. 11. カンペ音読大臣とツッコミが殺到
    2. 12. 加藤浩次 自民幹部の見方に苦言
    3. 13. 岸田文雄氏 自民党総裁に選出
    4. 14. 奈良給食に「ダルシムのカレー」
    5. 15. 公務員「福祉課は入りたくない」
    6. 16. 佳子さま 30間際で服センス変化?
    7. 17. 東京都で生活保護率9割の街 実態
    8. 18. 17年続けた ハンコ押しおじさん
    9. 19. 悠仁さま 過去にあった暴露事件
    10. 20. 大丈夫か 高市氏と小泉氏の2択で
    1. 1. ディズニー 勝ち目ない状態か
    2. 2. 台湾の展示中止 中国が強烈非難
    3. 3. ジャガー・ボディは処分済みか
    4. 4. 城ケ崎海岸で女性が海に転落、中国人観光客の男性が飛び込み救助＝「命は絶対に救わないと」
    5. 5. 中国で幼児3人「置き去り」に
    6. 6. 25万円の価値 米最強の座席レポ
    7. 7. 反日より嫌日「国恥を忘れるな」
    8. 8. 「北に一番近いスタバ」のその後
    9. 9. ワンピ旗 世界中から抗議の旗?
    10. 10. まるで別人…アヴリル元夫のいま
    1. 11. 韓国車が日系車に対抗できぬワケ
    2. 12. 米YouTuber 詐欺師の成敗に一役
    3. 13. サーフィン巡りメーガン妃大炎上
    4. 14. 「夜型人間の観光名勝」上海人気
    5. 15. 豪もパレスチナ国家承認を発表
    6. 16. 英とカナダ、パレスチナ国家承認　G7で初めて、豪も発表
    7. 17. 10年前にエベレストで亡くなった女性を埋葬しに行った登山家
    8. 18. 米で相次ぎチュパカブラ騒ぎ、「同じ州内で2匹射殺」とメディア賑わす。
    9. 19. 不動産バブルに乗り遅れるな！中国メーカーが続々不動産投資
    10. 20. 「中古のファミコンカセットを買ったら40万円も入ってた！」
    1. 1. ブルボン「お手頃価格」に勝算
    2. 2. JR「ネット予約サービス」初連携
    3. 3. TVで8時間生放送 したたかな理由
    4. 4. パンが楽しめる「株主優待」
    5. 5. 店員のミス 差額請求ポスト炎上
    6. 6. ワークマン参入で 価格破壊の波
    7. 7. クレカ 年会費やポイントに関係?
    8. 8. ラーメン業界 勢力図が激変も
    9. 9. 外食するより断然ラクでお得で美味…元水産庁職員が考案｢1尾2000円の鮮魚丸ごとフライパン料理｣の非日常感
    10. 10. 日暮里“エキナカ”にスイーツなど16店舗がオープン！
    1. 11. 現代風にパワーアップ！“おしゃべりする”ペコちゃん登場
    2. 12. ソニー、カナダ最大の電力会社と蓄電池技術開発の合弁会社設立
    3. 13. 地方都市の百貨店「ふたつはいらない」　和歌山市は近鉄、熊本市は鶴屋だけと相次ぎ閉店
    4. 14. 世界の自動車市場､成長の限界はどこなのか
    5. 15. ｢女子アナ｣の役割と闘って得た本音の生き方
    6. 16. 無職の息子を殺した官僚は器が大きすぎた
    7. 17. 4項目で独自評価｢大学 シン･序列｣ランキング
    8. 18. ｢理屈で考える前にまずは汗をかけ｣営業マンのように革命を成功させた毛沢東のすごさ
    9. 19. メルカリ 検索数上昇したワード
    10. 20. ｢北朝鮮に来たのかと思いました｣大手から中堅住宅メーカーに転職した50代男性が心底驚いた仕事内容
    1. 1. 小惑星の軌道変更は「先送り」か
    2. 2. Wi-Fiルーター 床置きの問題点
    3. 3. スマホが秒速で取り出せるバッグ
    4. 4. 「3％が選別される近未来」を描くSF番組
    5. 5. 転がるドロイドBB-8をファンが自作。スター・ウォーズ新作そっくりの再現度
    6. 6. 最強の自作レールガンで豚の貯金箱を吹っ飛ばす！400ボルト、2万7000ジュールでアルミニウムの弾を発射
    7. 7. 岡田斗司夫氏 けもフレ観た結果
    8. 8. カメラ搭載「ロビ2」に相棒ロボット「Q-bo」も追加！ ロボットファンも驚愕する「初代ロビ」から進化とは？
    9. 9. まるで時空がねじ曲がったように感じられる異様な風景写真：画像ギャラリー
    10. 10. 第2回「mineoファンの集い」はユーザー参加型のイベントに！スキャンダルでCM自粛や新キャラクターでCM再撮影など、スタッフがこれまでの歴史を振り返る（前編）【レポート】
    1. 11. ホンダ、はしごを昇り降りできる二足歩行ロボット「E2-DR」発表
    2. 12. 「二酸化炭素を石に変える」プロジェクトが、本格的に動き始めた
    3. 13. 大雨による被害に警戒災害発生情報をリアルタイムに把握する「#減災リポート」- ウェザーニューズとTwitter Japan
    4. 14. レゴの「小さな人々」、ミニフィギュアが40歳に：その歴史を写真で振り返る
    5. 15. 日本全国7万の歯科医院への普及に挑む！　わずか5分でお口の状態を測定できるライオン唾液検査システム「SMT」 で丸山邦彦氏が目指す『後悔しない人生のための習慣づくり』
    6. 16. 流れ星が月の地下水の発見に貢献　NASAの研究
    7. 17. 「史上最強」のフェラーリ 1億円
    8. 18. 「Identity V 第五人格」のルールや内在人格、シーズンやランク戦を簡単に解説
    9. 19. たたら製鉄が野生動物に及ぼした影響は千年を越えて残る　帯広畜産大の研究
    10. 20. Nintendo SwitchのJoy-Conをゲームキューブのコントローラーに改造してしまった猛者が現る
    1. 1. 【世界陸上】3走・桐生祥秀　大粒の涙「僕の責任」スパイク変更、右足けいれん明かす、リレー侍6位
    2. 2. 結婚指輪 選手本人のもとに到着
    3. 3. リレー日本6位 桐生「僕の責任」
    4. 4. 「卒業」織田裕二も大会9日間完走　“最後の世界陸上”名言締め「選手の数だけ人間ドラマがある」次回は「ビール片手に…」【ラストメッセージ全文】
    5. 5. 競歩選手の指輪 日本選手も捜索
    6. 6. 西勇輝 自らトレードを申し出か
    7. 7. 高視聴率 織田裕二が大好評の訳
    8. 8. 大谷の背後に 1113億円男が迫る
    9. 9. 生死さまよう大事故 女優の復活
    10. 10. 「やはり日本人は卑劣」と騒動に
    1. 11. 栗山監督へ怒りを露わにした大谷
    2. 12. 競歩選手 レースで結婚指輪紛失
    3. 13. 判明 ド軍カーショーの純資産は
    4. 14. 競歩選手 紛失の結婚指輪発見か
    5. 15. 横浜スタジアムでのDeNAvs広島戦　雨の影響で5回を終え一時中断　スターマンもレインコート姿でお手伝い
    6. 16. 娘ら巡り大谷が許せなかった一線
    7. 17. ド軍OBが大谷53号に笑った理由
    8. 18. 【世界陸上】“眠れる森の美女”マフチフが女子1600mリレー決勝時に見せた姿に反響「起きて応援！」
    9. 19. 村竹ラシッド、サプライズ祝福に訪れた超大物に絶句　目が泳ぐも「ムチ叩いてください…」爆笑さらう【東京世界陸上】
    10. 20. 日本フィギュア界に涙の朗報
    1. 1. 四肢欠損の女性が知った衝撃事実
    2. 2. 壇蜜「アレの最中で寝た」告白
    3. 3. 男女お笑いコンビ 交際0日で結婚
    4. 4. 林家ぺー、火災の原因は「漏電」
    5. 5. 一生見たくない不祥事タレ 1位は
    6. 6. 有吉弘行 飲食店の無礼に落胆
    7. 7. 松岡昌宏 国分問題の発言が波紋
    8. 8. エレガント人生・中込悠＆山井祥子、結婚発表　夫婦コンビに「私たちならではの結婚」
    9. 9. 山口智子 夫との関係性を語る
    10. 10. 「ポスト石破」ダークホース浮上
    1. 11. 「中居氏より復帰無理」拒否反応
    2. 12. 元子役あわやAV出演 芸能界引退
    3. 13. 大吉 1番喜ばれる東京土産明かす
    4. 14. Perfume 2026年から活動休止へ
    5. 15. せいじ「問題発言」釈明もX呆れ
    6. 16. ナイツ塙 バラエティ番組に苦言
    7. 17. 織田裕二「世界陸上」の顔を卒業
    8. 18. すずと妻夫木の関係 週末婚状態
    9. 19. 一茂「バカ息子事件」の心境語る
    10. 20. クロちゃん「貯金は1億2千万円」
    1. 1. セルフレジを両替機にする客も
    2. 2. 3COINSのスマホショルダーが便利
    3. 3. 21歳差夫婦 夫は「娘の同級生」
    4. 4. 大人の知らない「ネットの闇」
    5. 5. 知らないうちに「細胞老化を加速させている」2つの不足・その正体とは
    6. 6. ナガノ先生手掛ける「じいさん」がアツい！　初登場の「マスコット」はネットで完売するほど人気〈実物レポ〉
    7. 7. 有休の取り方に「気持ちわかる」
    8. 8. 野暮ったく見えないデニムコーデ
    9. 9. ダイソー 高見えするケース紹介
    10. 10. ニューバランスがAmazonで大人気
    1. 11. 夫は発達障害? アゴ山氏の苦悩
    2. 12. ハワイの名店が日本初上陸
    3. 13. ホテルニューオータニ幕張でハロウィンビュッフェ、絶品モンブランから秋色タルトまで満足度大のラインナップ
    4. 14. 弘中綾香の「純度100%」〜第76回〜
    5. 15. 日曜に逢瀬か 図書館は実は盲点
    6. 16. ユニクロでおしゃれ 優秀パンツ
    7. 17. 渡されるのは“ボロボロ”の服ばかり。義母の親切に違和感 → ご近所さんが明かした『衝撃の真相』
    8. 18. メイクのプロが無印でリピート
    9. 19. 秋の一足 トレンドカラーが正解
    10. 20. 小さなことからコツコツと　“美肌の天使”が教えるキレイの5原則