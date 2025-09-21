ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 天皇陛下と雅子さまの極秘デート 料理長が明かした食事内容 天皇陛下（徳仁さま） 雅子さま 皇室の話題 現代ビジネス 天皇陛下と雅子さまの極秘デート 料理長が明かした食事内容 2025年9月21日 7時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ご成婚前の天皇陛下と雅子さまの「極秘デート」について、筆者が綴っている 料理番のもとに突然「大至急メニューを考えてください」と連絡が入ったそう 中華がいいのではと助言したところ、検討し直してとの返事が届いたという 記事を読む おすすめ記事 高垣麗子、手作り弁当披露 ロケ現場に必ずあったおかず再現「似たり寄ったりになりがちな中」 2025年9月17日 16時57分 【神奈川県葉山町】「葉山うみのホテル」が1泊2食付きプラン発売！地元食材を使った夕食＆彩り豊かな朝食 2025年9月17日 12時15分 棒高跳び・デュプランティス 美人婚約者とラーメンを満喫 箸で食べさせてもらう「あーん」ショット公開 2025年9月18日 16時31分 工藤静香 夕食メニュー提案＆レシピ公開 大反響「簡単で美味しそう」「センス抜群」「助かります」 2025年9月19日 15時12分 日本初の廃線高架上レストラン「FUTURE TRAIN」誕生 /「BOOMBOX『SCR-B9(Z)』」の会員限定予約開始【まとめ記事】 2025年9月14日 20時0分