¡Ú¥Ö¥ë¥¢¥«¤é¤¤¤Ö¡ª¤ß¤Ë¢ö ～µþÅÔ½ÐÄ¥ÊÔ～¡Û 9·î20Æü15»þ50Ê¬～ ÇÛ¿® Yostar¤Ï¡¢Android/iOSÍÑRPG¡Ö¥Ö¥ëー¥¢ー¥«¥¤¥Ö¡Ê¥Ö¥ë¥¢¥«¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥Õ¥æ¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¡£ ¡Ö¥ß¥è¡×¤ËÂ³¤¤¤Æ¥ï¥¤¥ë¥É¥Ï¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¼ÂÁõ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥¦¥ë¥Õ¥«¥Ã¥È¤ÎÈ±·¿¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤ë¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÃæ¤Ç¤ÏÌ¤ÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿