クロスキャットが続騰している。同社は１８日の取引終了後、９月中間期の連結業績予想について、売上高を８１億円から８２億円（前年同期比２．０％増）へ、営業利益を７億６０００万円から８億７０００万円（同０．６％増）へ、純利益を５億円から６億５０００万円（同１１．５％増）へ上方修正。減益予想から一転して増益予想となり、業況を評価する買いが集まっている。 コア事業である金融向けの案件が好調に推移したこ