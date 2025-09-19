１９日の東京株式市場はリスクオンの地合いが継続、日経平均株価は最高値を更新し４万５０００円台半ばまで水準を切り上げる展開が想定される。ここ急ピッチの上昇で高値警戒感も強いが、米国をはじめ世界的な株高の流れが東京市場にも波及しており、引き続き押し目では出遅れた向きの買いが入り全体を押し上げる。足もと外国為替市場で急速にドル高・円安が進んでいることも市場センチメントを強気に傾ける背景となりそうだ。前