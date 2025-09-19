これは筆者自身の体験です。夫の何気ない一言がきっかけで、育児に対する自分の考え方が大きく変わりました。毎日家事や育児に追われていた私が、夫に言われた「ママは幸せだよね」という言葉に反発！ その後、夫に育児の大変さを体験させてみたのですが……？ 夫からの一言で気づいたこと 先日、夫の何気ない一言に心が大きく揺れました。「ママは幸せだよね。専業主婦で、子どもと遊んで一日を過ごせるんだから。それなのに