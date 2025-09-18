今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（ABEMA）。9月12日（金）放送の同番組では、同級生の母と結婚した21歳差夫婦に密着した。©AbemaTV,Inc.今回は、静岡県で暮らす54歳の妻・みどりさんと33歳の夫・イサムさんに密着し、新築の自宅でのラブラブな新婚生活を公開した。料理をするみどりさんのそばを片時も離れず、後ろから抱きしめるイサムさん