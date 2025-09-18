NY原油先物10月限（WTI）（終値） 1バレル＝64.05（-0.47-0.73%） ウクライナによるロシア石油関連施設への攻撃が続いているものの、ロシア産原油の輸出量の落ち込みが限定的であると見られていることが重しとなった。調査会社ケプラーによると、ロシアの原油輸出量は日量５００万バレル超で安定的に推移しており、９月もこの節目を上回るとみられている。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は政策金利を市場予想通り