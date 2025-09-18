動画タイトル『今さら聞けない！LINEメンションとリプライの違いを9分で解決』で、LINE解説の専門家・ひらい先生が登場。今回の動画では、LINEの「リプライ」と「メンション」に戸惑うユーザーのために、その違いを分かりやすく解説した。 まず「リプライ」についてひらい先生は、「例えば集合時間は何時？ってメッセージが来たら、それに対して集合時間は8時ですよって返信できる機能」と説明。その上で、「