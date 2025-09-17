7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第12夜「Call of the Night」のあらすじと先行カットが公開された。なんと最終話はコトヤマ先生オリジナルストーリー！TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第12夜「Call of the Night」あらすじ・先行カットが公開