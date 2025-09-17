『よふかしのうた』第12夜／最終話は原作・コトヤマによるオリジナルストーリー
7月4日（金）より放送となるTVアニメ『よふかしのうた Season2』より、第12夜「Call of the Night」のあらすじと先行カットが公開された。なんと最終話はコトヤマ先生オリジナルストーリー！
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第12夜「Call of the Night」あらすじ・先行カットが公開された。第12夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月19日（金）23：30から放送されるほか、9月20日（土）0：00よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月25日（木）0：00よりTVerにて一週間限定配信される。
また、第12夜は原作：コトヤマによるオリジナルストーリー。最終話となる第12夜も最後までお見逃しなく。
＜第12夜「Call of the Night」あらすじ＞
酔った餡子をナズナの部屋に連れ帰り、「添い寝屋」として残されたコウ。餡子は彼に生き方の難しさを語りながら眠る。
コウとナズナは夜の街を歩きながら「普通」について考え出す。生きる目的を見失った餡子と、コウとナズナの ”よふかし” の結末は……？
＞＞＞第12夜先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会
TVアニメ『よふかしのうた』は、累計部数530万部（電子含む）を突破したコトヤマ先生による大人気コミックスが原作。全20巻が発売中だ。
このたびTVアニメ『よふかしのうた Season2』第12夜「Call of the Night」あらすじ・先行カットが公開された。第12夜は全国フジテレビ系 ”ノイタミナ” にて9月19日（金）23：30から放送されるほか、9月20日（土）0：00よりPrime Videoにて見放題独占配信、9月25日（木）0：00よりTVerにて一週間限定配信される。
また、第12夜は原作：コトヤマによるオリジナルストーリー。最終話となる第12夜も最後までお見逃しなく。
＜第12夜「Call of the Night」あらすじ＞
酔った餡子をナズナの部屋に連れ帰り、「添い寝屋」として残されたコウ。餡子は彼に生き方の難しさを語りながら眠る。
コウとナズナは夜の街を歩きながら「普通」について考え出す。生きる目的を見失った餡子と、コウとナズナの ”よふかし” の結末は……？
＞＞＞第12夜先行カットをすべてチェック！（写真11点）
（C）2025コトヤマ・小学館／「よふかしのうた」製作委員会