Netflix映画『新幹線大爆破』 10月3日(金)よりイオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ シアタス心斎橋にて2週間限定公開 Netflixにて独占配信中 今年4月にNetflixで独占配信がスタートした樋口真嗣監督の映画『新幹線大爆破』が、10月3日より2週間限定上映されることが決定した。劇場は「イオンシネマ シアタス調布」(東京都調布市)と、「イオンシネマ シアタス心斎橋」(大阪府大阪市)。 『シン・ゴジラ』など、