インターネット上には勤務先の給料や待遇などへの不満があふれている。そこでダイヤモンド・ライフ編集部は、銀行・証券業界の主要企業を対象とし、企業の与信管理を支援するベンチャーが集めた大量の口コミデータなどを基に、働き方に関する従業員の不満が多い「ブラック企業ランキングを作成した。対象期間は2025年1〜6月の半年間。上位にはメガバンク、大手証券、大手地銀などが名を連ねた。（ダイヤモンド・ライフ編集部松