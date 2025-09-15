【セブン-イレブン×「学園アイドルマスター」コラボ】 9月18日 実施予定 セブン-イレブンは、「学園アイドルマスター」とのコラボキャンペーンビジュアルを9月15日に公開した。 本コラボではゲーム「学園アイドルマスター」より初星学園のアイドルたちとのコラボを実施。2度目となる今回のコラボでは12人のアイドルがコラボ限定のチェック柄をテーマに