この記事をまとめると ■スバルが北米にて新型アウトバックを発表 ■新型フォレスターと共通の要素をもつデザインとなっている ■新しいスバルを象徴する1台だ 新時代のスバルを予感させる１台 2025年4月に開催されたニューヨーク国際オートショーで、スバルの新型アウトバックが世界初公開されました。すでにスバルファンからは「カッコよすぎる」「これはもうワゴンとはいえない」などの声が聞かれます。では、大きく変わった